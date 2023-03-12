Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Yusuf Yazıcı 8. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Adana Demirspor'da Badou Ndiaye 45+1. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Adana Demirspor'da Younes Belhanda 22. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrarı kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor karşısında sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren 38 puanlı Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor' da takımın başında Orhan Ak yer aldı.

Montwlla yönetimindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 42 puanlı Adana Demirspor da, hedef Avrupa vizesi almak.

Avrupa hedefine adım adım ilerleyen Mavi şimşekler zorlu Trabzon deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor.

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Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından 1 maçlık göreve getirilen getirilen Orhan Ak, savunmada Denswil'in yerine Hugo'ya, sakatlığı bulunan Trezeguet'in yokluğunda Bardhi'ye görev verirken forvette de Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Dorukhan Toköz ile cezası bulunan Naci Ünüvar forma giyemedi.

Sakatlığı düzelen Marek Hamsik 5 maç, Edin Visca ise 8 maç aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Markovic ise cezası sona ermesinin ardından ilk kez kadroya dahil edildi.

Şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar da karşılaşmaya ilgi göstermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu. 1-0.

BELHANDA KIRMIZI KART GÖRDÜ - 22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.

GOL - 45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Peres, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Markovic), Yusuf Yazıcı, Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin, Belhanda, Akintola (Dk. 34 Morel), Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 34 Cherif Ndiaye), Rodrigues, Stambouli.

Goller: Dk. 8 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 45+1 Badou Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 21 Peres (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 22 Belhanda (Adana Demirspor)