Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'e elenen Paris Saint Germain'de sular durulmuyor. Paris ekibine bir eleştiri de eski futbolcu Samir Nasri'den geldi.

Fransız spor adamı, eleştirilerin odak noktasına Messi'yi koydu. "Arjantinli yıldızı takımdan gönderirdim" diyen Nasri, Dünya basının gündemine oturdu.

Cezayir asıllı Fransız, "Messi, topa sahipseniz sizde olması iyi, aksi durumda defansa katkısı yok" dedi.

Mbappe ile Messi'nin aynı takımda yer almasının defansif bir yük olduğunu iddia eden Nasri, "Arjantinli yıldıza verilen maaşla 3-4 oyuncu transfer eder takım kurarım" ifadesini kullandı.

Neymar'a ayrı bir sayfa açan 35 yaşındaki spor adamı, Brezilyalı oyuncunun sık sakatlanması nedeniyle iyi bir bonservis gelmesi durumunda takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Hugo Ekitike'nin ise şu an için Paris Saint germain seviyesinde olmadığına dikkat çeken Nasri, 20 yaşındaki golcünün kiralanması gerektiğini belirtti.

Marquinhos ve Verratti'ye de bir parantez açan Samir Nasri, ikilinin uzun zamandır Paris'te olduğunu ve takımın her türlü başarısızlığında yer aldığını sözlerine ekledi.