Fenerbahçeli İsmail Yüksek, forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bu sezon 10 lig maçında sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 265 dakika sahada kaldı.

Sezon başındaki performansıyla milli takıma yükselen İsmail, Avrupa kupası maçlarında daha çok süre aldı.

Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, rövanş mücadelesinde ise kırmızı kart görmüştü.

İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 6 karşılaşmada ise 529 dakika görev yaptı.

Teknik direktör Jorge Jesus, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda İsmail Yüksek'e 11'de şans vermişti. 24 yaşındaki oyuncu, 19 Ocak'ta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

Genç futbolcu, 29 Ocak'taki Kasımpaşa maçından beri formasına hasret kaldı. İsmail Yüksek, bu müsabakada 87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna girmişti.

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz da UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında İsmail'e şans vermişti.