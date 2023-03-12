Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mesut Özil'in acı günü
Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi.
Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı.
Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler: Mesut Özil Zonguldak
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