Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Dyshawn Pierre'in sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basketbolcunun Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşadığı belirtildi. Pierre'in detaylı sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.
"10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."
Dyshawn Pierre’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 12, 2023
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Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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