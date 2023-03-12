Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, 74 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada, sporcular 10 ila 35 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Şampiyonada Kazakistan ve Slovakya'dan da sporcular yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, şampiyonada Kazakistan ve Slovakya'dan da sporcuların yer aldığını söyledi.

Asbaşkan Alpkılıç, 9 Nisan'da Antalya'da Balkan Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini ifade etti. Alpkılıç, yarışmanın sonunda Avrupa Kupası'na katılacak milli takımın belirleneceğini kaydetti.

"Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na adayız. Ondan da olumlu yanıt alırsak Antalya'da büyük bir organizasyon daha gerçekleştireceğiz."

Yarışmada 35 kilometre büyük kadınlarda Kazakistan'dan Galina Yakusheva 3:00:05'lik derecesiyle birinci oldu, erkeklerde ise 2:50:39'luk dereceyle Selman İlhan ilk sırayı aldı.

20 kilometrede büyük kadınlarda Meryem Bekmez, büyük erkekler de ise Mazlum Demir şampiyonluk ipini göğüsledi. 20 yaş altında Emine Ceylan ve Hayrettin Yıldız, 18 yaş altında da Esmanur Yılmaz ile Furkan Yaran birinci oldular.