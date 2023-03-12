Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Kız Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Burada doğum yapan Mizgin Geyik'i ziyaret eden Kasapoğlu, bebek Muhammed Ensar'ı da sevdi. Bakan Kasapoğlu, hayırlı olsun dileklerini ilettiği anne Mizgin Geyik'e bebek için hediyesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, anne Mizgin Geyik ile sohbetinde ise "Bizler her zaman yanınızdayız. Allah bahtını açık etsin, hayırlı ve uzun ömürlü olsun. Bu yurt, üniversite öğrencileri için ama gördüğünüz gibi böyle durumlarda da bu milletin evlatları için, yeni doğanlar için yuva oluyor. En genç yurt öğrencimiz Muhammed Ensar, alim olsun inşallah." ifadelerini kullandı.