Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor
Türkiye'yi 30 sporcunun temsil edeceği Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 13-19 Mart tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 13-15 Mart tarihlerinde grekoromen, 15-17 Mart tarihlerinde kadınlar ve 17-19 Mart tarihlerinde serbest stil müsabakaları yapılacak.
Şampiyonada mücadele edecek Türk güreşçiler şöyle:
Grekoromen
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: İsmail Çulfa
67 kilo: Mustafa Safa Yıldırım
72 kilo: Abdullah Toprak
77 kilo: Şahan Acar
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Muhittin Sarıçiçek
97 kilo: Fatih Önvermez
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Melda Dernekçi
57 kilo: Nazar Kaya
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Büşra Efe
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır
76 kilo: Mehtap Gültekin
Serbest stil
57 kilo: Tolga Özbek
61 kilo: Emre Kural
65 kilo: Hamza Zopalı
70 kilo: Burak Sinin
74 kilo: İsmet Çiftçi
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Muhammed Gimri
97 kilo: Oktay Çiftçi
125 kilo: Efe Anil Al
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