Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 13-15 Mart tarihlerinde grekoromen, 15-17 Mart tarihlerinde kadınlar ve 17-19 Mart tarihlerinde serbest stil müsabakaları yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek Türk güreşçiler şöyle:

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: İsmail Çulfa

67 kilo: Mustafa Safa Yıldırım

72 kilo: Abdullah Toprak

77 kilo: Şahan Acar

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Muhittin Sarıçiçek

97 kilo: Fatih Önvermez

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Melda Dernekçi

57 kilo: Nazar Kaya

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Büşra Efe​

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Nazar Batır

76 kilo: Mehtap Gültekin

Serbest stil

57 kilo: Tolga Özbek

61 kilo: Emre Kural

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Burak Sinin

74 kilo: İsmet Çiftçi

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak​

92 kilo: Muhammed Gimri

97 kilo: Oktay Çiftçi

125 kilo: Efe Anil Al