Enes Ünal, takımını sırtlamaya devam ediyor. Getafe, İspanya Ligi'nin 25. haftasında Cadiz ile 2-2 berabere kalırken, goller yine milli futbolcumuzdan geldi.

Bu sezon 12 kez ağları sarsan Enes, 3 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'nin gol yükünü de milli oyuncu çekiyor.

Ligde 25 golü bulunan Quique Sánchez Flores'in ekibinde Enes Ünal, 15 gole direkt katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcu, La Liga'daki gol krallığı yarışında da 2'nci sırada yer alıyor.

15 golü bulunan Robert Lewandowski zirvede. Enes Ünal, 12 golle Barcelona'nın Polonyalı yıldızını takip ediyor.

Getafe önümüzdeki hafta çok önemli bir maça çıkacak. Milli futbolcumuzun takımı, Pazar günü ligde zor günler yaşayan ve kümede kalma mücadelesi veren Sevilla'yı konuk edecek.