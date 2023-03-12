İspanya, şike skandalıyla sarsılmaya devam ediyor. Barcelona Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu şirketle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti.

Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euroyu Hakem Teknik Kurulu'na ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell'a karşı dava açmak için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.

Sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarında bulunan savcılık, dava açılması için yasal girişim başlattı.

İspanya kanunlarına göre söz konusu suçlar 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

İspanya'da birinci ve ikinci lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga kurumu da çıkan haberler sonrası Barcelona'ya büyük tepki gösterdi.

La Liga'ya bağlı Real Madrid ve Barcelona kulüpleri haricindeki 40 kulübün imzası ile yayımlanan yazılı açıklamada, Katalan ekibi ile ilgili iddiaların son derece ciddi olduğu vurgulandı.

İspanya Futbol Federasyonu, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütüyor. Mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme, hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası verilebilecek.