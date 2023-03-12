MKE Ankaragücü evinde galip
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.
MKE Ankaragücü ile Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.
Başkent ekibi 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. MKE Ankaragücü 22 puana yükseldi.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sowe ile 76. dakikada Wilson kaydetti.
Teknik direktör değişikliğinin ardından Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor ise ligde 9. yenilgisini alaran 28 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Konuk ekibin savunmadan çıkarken yaptığı top kaybı sonucu Taylan Antalyalı meşin yuvarlakla buluştu. Taylan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, meşin yuvarlağı altı pasın içindeki Sowe'a çıkardı. Müsait durumdaki Sowe, topu boş ağlara yolladı: 1-0.
23. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cavaleiro'nun ceza sahasına yaptığı ortada Feddal'ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
38. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ortasında penaltı noktasının önündeki Diack'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
44. dakikada Sowe'un kafayla ceza sahasına indirdiği topla sol çarpazda buluşan Zahid'in şutunda top üstten auta çıktı.
45+7. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan ceza sahasına kadar taşıdığı topu penaltı noktasındaki Ahmed Hassan'a çıkardı. Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topun sahibi oldu.
İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Djokanovic), Emre Kılınç (Dk. 63 Beridze), Zahid (Dk. 90+1 Moreira), Wilson (Dk. 90+1 Fıratcan Üzüm), Sowe
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 45+1 Candeias), Furkan Bayır, Feddal, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Balkovec), Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Koulouris), Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 68 Eduardo).
Goller: Dk. 18 Sowe, Dk. 76 Wilson (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 1 Yusuf Özdemir, Dk 42 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 Milson, Dk. 40 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)
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