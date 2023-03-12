Trabzonspor ile Adana Demirspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Yusuf Yazıcı 8. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Vitor Hugo 78. dakikada skoru 2-1 öne getirdi. 81. dakikada Visca farkı ikiye çıkardı. 3-1. 90+4. dakikada ise Umut Bozok skoru belirleyen isim oldu. 4-1

Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+1. dakikada Badou Ndiaye kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Adana Demirspor'da Younes Belhanda 22. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrarı kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Hangikredi Ümraniyespor karşısında sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kazanarak moral buldu. Bordo mavililer 41 puana yükseldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Trabzonspor'da takımın başında Orhan Ak yer aldı.

Montella yönetimindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Adana Demirspor da Avrupa yolunda yara aldı. Mavi şimşekler 42 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından 1 maçlık göreve getirilen getirilen Orhan Ak, savunmada Denswil'in yerine Hugo'ya, sakatlığı bulunan Trezeguet'in yokluğunda Bardhi'ye görev verirken forvette de Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Dorukhan Toköz ile cezası bulunan Naci Ünüvar forma giyemedi.

Sakatlığı düzelen Marek Hamsik 5 maç, Edin Visca ise 8 maç aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Markovic ise cezası sona ermesinin ardından ilk kez kadroya dahil edildi.

Şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar da karşılaşmaya ilgi göstermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu. 1-0.

BELHANDA KIRMIZI KART GÖRDÜ - 22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.

GOL - 45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

GOL - 78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1.

GOL - 81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 3-1.

88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.

GOL - 90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen (Dk. 76 Eren Elmalı), Peres, Siopis (Dk. 76 Visca), Abdülkadir Ömür, Bardhi (Dk. 60 Umut Bozok), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Markovic), Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Hamsik), Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin, Belhanda, Akintola (Dk. 34 Morel), Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 75 Furkan Soyalp), Yusuf Sarı (Dk. 34 Cherif Ndiaye), Rodrigues, Stambouli (Dk. 87 Gulbrandsen).

Goller: Dk. 8 Yusuf Yazıcı, Dk. 78 Hugo, Dk. 81 Visca, Dk. 90+4 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 45+1 Badou Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Peres (Trabzonspor), Dk. 90+8 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 22 Belhanda (Adana Demirspor)