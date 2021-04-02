Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor 6 eksikle Sivas'a gitti
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Sivas'a hareket etti. Bordo-mavililerde sakatlık ve kart cezası nedeniyle 6 futbolcu, kafilede yer almadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Sivas'a gitti.
Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ve Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny, kafilede yer almadı.
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hosseini, Vitor Hugo, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus Mallı, Flavio, Bakasetas, Safa Kınalı, Ekuban, Yusuf Sarı, Nwakaeme.
Etiketler: Trabzonspor Sivasspor Süper Lig
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