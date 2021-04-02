Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticesinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir." denildi.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.