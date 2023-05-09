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Spor
AA 09.05.2023 09:03

Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor, 5 maç aradan sonra kazandı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti.

Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bordo-mavili takıma 10. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında galip gelerek kötü gidişatını sonlandırdı.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Demir Grup Sivasspor'a 4-1, Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

Karadeniz ekibinin yeni yönetim kurulu da 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

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