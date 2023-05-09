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Spor
AA 09.05.2023 08:56

Lider Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

Lider Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet
[Fotograf: AA]

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı.

Galatasaray böylece ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

Icardi attı Galatasaray kazandı
Icardi attı Galatasaray kazandı

Sahasında 15 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Icardi gol sayısını 15'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti.

Boey cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, cezalı duruma düştü. Fransız futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'e ligdeki son 7 maçta kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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