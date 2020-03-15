Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir 56. dakikada Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Berabere biten karşılaşmanın ardından Trabzonspor puanını 53'e çıkartıken gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Medipol Başakşehir ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

CAIÇARA'NIN ŞUTUNU UĞURCAN ÇIKARDI 8. dakikada Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında Danijel Aleksic arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan Çakır direk dibinde topu çeldi. Medipol Başakşehir oyuncular korner bekledi fakat Fırat Aydınus aut olduğunu işaret etti.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Anthony Nwakaeme ceza alanı içinden sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza alanı içine giren Caleb Ekuban pasını Anthony Nwakaeme'ye çıkardı. Anthony Nwakaeme, bekletmeden sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

26. dakikada Sosa kendi yarı alanının ortalarında topla buluştu ve savunmanın arkasına sarkan Ekuban'a harika bir pas yolladı. Ekuban topu kontrol edip Nwakaeme'ye çevirirken Nijeryalı oyuncu sırtı dönük top isteyen Sörloth'u gördü. Sörloth yakın mesafeden dönerek vuruşunu yapmak istedi ancak Ponck'tan kritik bir müdahale geldi.

31. dakikada Filip Novak'ın sol kanattan ortasında Abdulkadir Parmak ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra pasını Alexander Sörloth'a çıkarmak istedi ancak Medipol Başakşehir savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

SOSA VURDU MERT ÇIKARDI 35. dakikada Jose Sosa'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı vuruşunu kaleci Mert Günok yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ 38. dakikada Caleb Ekuban ile Mahmut Tekdemir arasında yaşanan mücadele sonrasında Mahmut Tekdemir yerde kaldı. Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk hakeme yaptığı itirazlar sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Caleb Ekuban'ın sol kanattan ortasında Alexander Sörloth müsait pozisyonda altıpas önünden kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

DEMBA BA ATTI 56. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in sol kanattan ortasında Edin Visca ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra pasını Demba Ba'ya çıkardı. Demba Ba, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-1

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI 60. dakikada Trabzonspor eşitlik golü için kalabalık geldi. Nwakaeme'nin arka direğe yaptığı etkili ortada savunma son anda tehlikeyi önledi.

SKRTEL KENDİ KALESİNE ATTI 63. dakikada Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Martin Skrtel altıpas içinde kafayla ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

64. dakikada Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Alexander Sörloth arka direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

66. dakikada Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Filip Novak, arka direkte Edin Visca'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI ÇIKTI 73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.

77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

UĞURCAN'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞ 77. dakikada Edin Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Martin Skrtel'in kafayla indirdiği topa Demba Ba açısı dar olmasına rağmen etkili bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan Çakır aynı güzellikte topu kornere çelmeyi başardı.

ABDULKADİR PARMAK VURDU MERT ÇIKARDI 81. dakikada Anthony Nwakaeme'nin pasında Abdulkadir Parmak ceza alanı dışından yerden vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI 85. dakikada Trabzonspor rakip kaleye çok hızlı geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Novak'ın geriye çevirdiği topa Ekuban vurdu ancak meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

DA COSTA'DAN KRİTİK MÜDAHALE 89. dakikada Orta alanda topla buluşan İrfan Can rakibinden çok şık bir vücut çalımıyla sıyrıldı ve derin bir pas düşündü ancak Da Costa'dan kritik bir müdahale geldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Badou Ndiaye), Nwakaeme (Dk. 90+1 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth.

Medipol Basaksehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut (Dk. 86 Mehmet Topal), İrfan Can, Visca, Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 81 Azubuike), Demba Ba.

Sarı kart: Dk. 38 Okan Buruk (Teknik Direktör), Dk. 80 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Gaston Campi (Trabzonspor)

Gol: Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Martin Skrtel (kendi kalesine) (Trabzonspor)