Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyircisiz maçta taraftarlar balkonlara akın etti
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanmasına karar verilen Süper Lig'de bugün Yakutel Denizlispor, Gençlerbirliğini konuk etti. Bazı Denizlispor taraftarları stat etrafındaki evlerin balkonlarına çıkarak maçı izledi.
Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı. Bazı vatandaşlar stata bakan apartmanların balkonundan maçı izledi.
Denizlisporlu taraftarlar maçı 1-0 kazanan takımlarını yine evlerinin balkonunda meşaleler yakarak kutladı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
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