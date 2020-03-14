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Tekerlekli sandalye basketbolda iptal kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), koronavirüs nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu'ndan (IWBF Europe) yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda oynanması planlanan Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri, Avrupa Ligi Finalleri ve 2021 Avrupa Kupası Eleme Müsabakaları yeni tip koronavirüs nedeniyle iptal edildi" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: IWBF Europe Tekerlekli Sandalye BasketbolSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 16:22
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