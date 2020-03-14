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Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı'nda koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi" dedi.
Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.
Etiketler: spor Sırbistan kovid-19 koronavirüs Aleksandar VucicSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:46
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