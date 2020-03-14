Türkiye Karate Federasyonu'nun Avrupa Karate Federasyonu'na (EKF) dayandırdığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Büyük bir sağlık sorunu haline gelen Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok organizasyon arasında 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nı da ekledik. Azerbaycan hükümetinin almış olduğu olağanüstü tedbirler kapsamında Azerbaycan Karate Federasyonu ile yürüttüğümüz iletişim neticesinde müsabakaya katılacak sporcuların, yetkililerin ve seyircilerin sağlığını korumak adına böyle bir karar aldık."

Açıklamada Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019'da Guadalajara'da organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

EKF organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacak.