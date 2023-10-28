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Spor
AA 28.10.2023 16:25

Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı

Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları organize edildi.

Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden toplam 28 sporcu katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.

Yelken Sporları Trabzon Temsilcisi Engin Yardım, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yelkenciler olarak iki gün sürecek etkinlikle destek verdiklerini söyledi.

Yarışlara 28 sporcunun katıldığını belirten Yardım, dereceye girenlere 100. yıl anısına madalya verileceğini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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