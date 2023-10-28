Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcu 5 etapta mücadele ediyor.

Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 60 kilometre, 15 kilometre Babadağ’a tırmanış ve 14 kilometre Kayaköy etabı startının verildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Özdemir, bu yıl ilki düzenlenen etkinliğe, 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığını belirtti.

"Yarın 5 kilometre halk ve çocuk koşusu olacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 24 kilometrelik yarışı yapacağız. Yarın sporcular Babadağ'ın zirvesinden aşağıya koşarak inecekler. Koşucular, tarihi Likya Yolu üzerinden 2 bin metreye tırmanıp oradan da Kelebekler Vadisi, Kayaköy tarafından Ölüdeniz'e geliyorlar."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Özdemir, gelecek yıllarda etkinliği daha çok katılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.