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Spor
DHA 28.10.2023 16:15

Tek koluyla tutunduğu tekvandoda hedefleri büyük

Manisa'da, 5 yaşındayken erozyon makinesine kaptırdığı sağ kolunu dirsek hizasından kaybeden Ahmet Koçer, tesadüfen geçtiği spor salonu önünde, kendisiyle karşılaşan Paralimpik Milli Takım Antrenörü Serap Aydeniz'in ısrarı üzerine tekvando sporuna başladı.

Tek koluyla tutunduğu tekvandoda hedefleri büyük
[Fotograf: DHA]

Yunusemre ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 29 yaşındaki Ahmet Koçer, 5 yaşındayken babasının iş yerinde sağ kolunu erozyon makinesine kaptırdı.

Kolunu dirsek hizasından kaybeden Koçer, çalıştığı havlupan fabrikasından mesai bitimi evine giderken, tesadüfen geçtiği spor salonu önünde, Paralimpik Milli Takım Antrenörü Serap Aydeniz ile karşılaştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Aydeniz'in davetiyle salona giren Koçer, ısrar ve teklif üzerine tekvando sporuna başladı.

8 aylık çalışmanın ardından Koçer, 18 Ocak’ta Konya'da yapılan, ilk kez katıldığı Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda 58 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Başarının gelmesiyle birlikte tek koluyla spora sımsıkı tutunan, antrenmanları düzenli olarak sürdüren Koçer, 2024'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup, 2028 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarda kota almayı hedefliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İlk şampiyonasında ikinci oldu

Ahmet Koçer, tekvando sporunda gidebileceği en üst seviyeye gitmek için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

"Fabrikadan çıktıktan sonra evime doğru gidiyordum. Serap Hoca beni durdurdu. Bir konuşma yaptı. Başta ikna olmadım ama deneme aşamasına girdim. Bir iki gün derken, farkında olmadan 5 ay geçti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ve devam ettim. Ağır bir spor. Başarı için emek, irade, güç istiyor. Gidebileceğim en üst seviyeye gitmeye çalışıyorum. Türkiye 2'ncisi oldum. Gönül isterdi ki 1'inci olayım fakat daha yeni başladım."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Daha iyi yerlere gitmek için mücadelemi sürdürüyorum"

Koçer, kendi gibi engelli bireylere seslendi.

"Engelli bireylerimizin çocuğu spor yapmaktan kaçınıyor. Bunun en baştaki sebebi korkuları. Dışarı da insanlar ne der. Buna takılmamak gerekiyor. Kendilerine güvenmeleri ve her şeyi başarabileceklerinin farkına varmaları gerekiyor. Ben de onlardan biriyim. Benim durumumda olan birçok arkadaşıma seslenmek istiyorum. Artık evlerinden çıkmaları ve bir şeye tutunmaları gerekiyor. Spor da bunlardan biri. Öz güvenleri yüksek olur, hayata bakış açıları değişir ve daha iyi yerlere gelirler. Ben de daha iyi yerlere gitmeyi istiyorum, bunun için de mücadelemi sürdürüyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Güzel bir arkadaş ortamı yakaladı"

Paralimpik Milli Takım Tevkvando Antrenörü Serap Aydeniz ise "Ahmet ile tanışmamız biraz ilginç oldu. Kulübümün önünde otururken, kapının önünden paralimpik sporcu olabilecek engelli bir bireyin geçtiğini fark ettim. Kulübe davet ederek kendisine çay ikram ettim. Tekvando sporunu teklif ettim. 'Denemek isterim' dedi. Daha sonrasında antrenmanlara katıldı, burada güzel bir arkadaş ortamı yakaladı. Kendisi de sporu seven bir arkadaşımız. 8 aylık bir süreç geçirdik ve para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. 2024 yılı içerisinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 2028 yılı olimpiyatlarında paralimpik kadrosunda olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

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