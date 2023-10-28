Sivasspor 90+7'de kazandı

Alanyaspor ile Sivasspor, Alanya Kırbıyık Holding Stadyum'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetti.

Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta 90+3 ve 90+7. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Alanyaspor, 66. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 90+3. dakikada Kvet ile skoru eşitledi. 1-1.

90+7. dakikada sahneye çıkan Sivassorlu Manaj takımını 2-1 öne geçirerek skoru belirledi.

Süper Lig'de üçüncü galibiyetini deplasmanda alan Sivasspor 13 puana yükseldi

Ligde üst üste ikinci olmak üzere toplamda dördüncü yenilgisini alan Alanyaspor 10 puanda kaldı.

10'ar puanı bulunan iki takım da ligin bu bölümünde beklentileri karşılayamadı.

Sivasspor geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olurken Alanya ekibi ise Trabzon deplasmanından aynı skorla yenik döndü.

Sivasspor'da Modou Barrow maçı kadrosundan çıkarıldı

EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Sporcunun tedavisine başlandı.

"Hafta içi gerçekleşen antrenmanda sağ omuzundan sakatlanan Modou Barrow'un bugünkü kontrollerinde omuzunda bağ yırtığı tespit edilmiş, Alanyaspor maç kadrosuna alınmamıştır."

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

35. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.

45+1. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Burak Kapacak’ın ceza sahası dışından sağ ayağının dışıyla çektiği şut az farkla auta gitti.

53. dakikada Richard’ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

65. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası uzak noktasından sert şutunu, kaleci Ali Şaşal iki hamlede kurtardı.

GOL - 66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Aliti’nin şutu kaleci Ali Şaşal’dan sekti, topu önünde bulan Fatih Aksoy meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

69. dakikada ceza sahasına atılan topa hareketlenen Eduarda, rakibini çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çeldi.

GOL - 90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada Burak Kapacak topu kafayla penaltı noktasına yakın noktaya indirdi, topun gelişine yarım vole vuran Roman Kvet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL - 90+7. dakikada driplingle ceza sahası yayına kadar gelen Emrah Başsan, ceza sahası içi sağ çaprazda Rey Manaj ile topu buluşturdu. Rey Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+1 Furkan Bayır), Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 62 Janvier), Oğuz Aydın (Dk. 78 Balkovec), Cordova (Dk. 90+1 Anderson).

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 59 Keita), N'Jie (Dk. 46 Emrah Başsan), Charisis, Saiz (Dk. 79 Kvet), Rodrigues (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Koita (Dk. 79 Manaj).

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 68 Cordova, Dk. 85 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivaspor)

Gol: Dk. 66 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Kvet, Dk. 90+7 Manaj (EMS Yapı Sivaspor)