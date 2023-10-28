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Spor
AA 28.10.2023 15:55

Teniste WTA Finalleri ve Paris Masters heyecanı başlıyor

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri ile Paris Masters'ta dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan sporcular kozlarını paylaşacak.

Teniste WTA Finalleri ve Paris Masters heyecanı başlıyor

Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenecek toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvası WTA Finalleri, yarın başlayacak.

Turnuvada, teklerde dünya sıralamasının ilk 8'ine giren kadın tenisçiler, iki grupta birbirleriyle karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar, kupaya ulaşmaya çalışacak.

Dünya 8 numarası Çek Karolina Muchova'nın sakatlığı nedeniyle katılamadığı organizasyonda, yerine 9 numaralı Yunan tenisçi Maria Sakkari yarışacak.

Bacalar Grubu'nda Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula ve Sakkari; Chetumal Grubu'nda Iga Swiatek, Coco Gauff, Ons Jabeur ve Marketa Vondrousova yer alıyor.

Çiftler kategorisinde de maçların yapılacağı 5 Kasım'a kadar devam edecek organizasyonda yarın, teklerde Rybakina-Pegula ve Sabalenka-Sakkari maçları oynanacak.

Paris Masters 30 Ekim'de başlayacak

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen yaklaşık 5,8 milyon avro ödüllü Paris Masters ise Fransa'da 30 Ekim Pazartesi günü start alacak ve 5 Kasım'da sonlanacak.

Bu yıl 51'incisi düzenlenecek ATP 1000 serisi organizasyonunun tek erkekler kategorisinde, son olarak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ı kazanan dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yanı sıra Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Alexander Zverev gibi önemli tenisçiler de mücadele edecek.

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