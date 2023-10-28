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Spor
AA 28.10.2023 15:07

Beşiktaş'ta Masuaku ile Colley sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile Gambiyalı stoper Omar Colley'in sakatlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Masuaku ile Colley sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildiği müsabakada sakatlanan Masuaku ile Colley'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

"Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Omar Colley'in sol dizinde efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Masuaku ile Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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