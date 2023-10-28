Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk ve tek altın madalyalı boksörü: Busenaz Sürmeneli

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ayrıca iki kez de dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, elde ettiği başarılar ve hedeflerini anlattı.

Busenaz, Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde milli halterci Nurcan Taylan'dan sonra olimpiyatta altın madalya kazanan ikinci Türk sporcu oldu.

"100 yılda, olimpiyatlarda boksta bir altın madalya kazandık. Bu sayıları 100'lere çıkaracak güçteyiz. Altyapıdan gelen önemli sporcular var. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihine geçmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Akla gelen isimlerden olmak gurur verici. İlkler gerçekten unutulmaz. Çok çalışmaya devam edeceğim."

"Ben de kızımı senin gibi boksör yapacağım, sözlerini duyuyorum"

Busenaz Sürmeneli, Cumhuriyet tarihine kadın bir sporcu olarak geçmenin de gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Boksa başladığımızda tepki vardı. Babam bile olumsuz tepki vermişti. Sokağa çıktığımda arkadaşlarım 'Neden boks yapıyorsun?' diyordu. Şimdi ise 'Ben de kızımı senin gibi boksör yapacağım' sözlerini duyuyorum. Bu çok ayrı bir gurur. Buse Naz Çakıroğlu'yla ben iyi bir çıkış yakaladık boksta. Bu çıkış da devam ediyor. Madalyalarımızla iz bıraktık. Olimpiyat altınları gelmeye devam edecektir."

"Kız çocuklarına rol model olmak çok güzel bir duygu"

Şampiyon boksör, kız çocuklarına rol model olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Busenaz, Ordu'da kampta yaşadığı bir anısını anlattı.

"Kız çocuklarına rol model olmak çok güzel bir duygu. Ordu'da bir kamptaydım, ilk gün salona 4-5 kız çocuğu geldi. Benim olduğumu arkadaşlarına anlattılar sanırım, ikinci gün 20-30 kız çocuğu geldi salona. Bu farklı bir duygu. Gözlerinin pırıltısını görüyorum kız çocuklarının bana bakınca. İnşallah daha nice nice Busenazlar çıkar."