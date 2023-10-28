Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.10.2023 14:48

Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.

Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
[Fotograf: AA]

Rekortmen sporcu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı sahilinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı"nın startını verdi.

Şahika Ercümen, daha sonra Başkan Böcek ve beraberindekilerle Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri dalışı için tekne ile denize açıldı. Dalışın ardından denizde Türk bayrağı da açan Ercümen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı

Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılını Antalya'da dalışla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şahika Ercümen'i tebrik eden Başkan Böcek de sporcuya başarılarının devamını diledi.

Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen, "paletsiz değişken ağırlık" kategorisinde Hatay’da 17 Ekim’de 106 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Güreşin yaşayan efsaneleri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
15:11
Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
14:50
Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor
14:45
Musk'tan 'Gazze' için internet kararı
14:41
Uyuduğu kanepeye araba çarptı
14:31
Kassam Tugayları: İsrail'in Zikim Askeri Üssü'nü roketlerle bombaladık
100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı
100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ