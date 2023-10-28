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Spor
AA 28.10.2023 15:50

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz" sloganıyla Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahındaki yarı maraton 318 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yarı maratonda erkeklerde 1.08.08'lik süresiyle Kenyalı Meshack Kimutai birinci, 1.08.16'lık süresiyle milli atlet Üzeyir Söylemez ikinci, 1.08.53'lük süresiyle de Gürcü Daviti Kharazishvilidavit üçüncü oldu.

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Etkinliğin kadınlar kategorisinde 1.18.28'lik süresiyle Kenyalı Jeruto Lagat birinciliği, 1.26.25'lik süresiyle Dilek Öztürk ikinciliği, 1.32.47'lik süresiyle Zuhal Ulaş ise üçüncülüğü elde etti.

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Organizasyon kapsamında düzenlenen ve 301 kişinin katıldığı 10 kilometrelik halk koşusunda erkekler kategorisinde Etiyopyalı atlet Alemu Regasa, kadınlar kategorisinde Rus sporcu Nataliya Mamaeva birinci sırayı aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Halk koşusuna, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra bazı kurum amirleri de katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Zorluoğlu, organizasyonun Türkiye'nin en eski yarı maratonlarından olduğunu söyledi.

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Zorluoğlu, etkinliğin her yıl 24 Şubat'ta düzenlendiğini ancak 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle bu tarihe ertelendiğini belirtti.

"Cumhuriyet haftası münasebetiyle organizasyonu bu haftaya koyduk. Çok anlamlı bir günün öncesinde de gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını hep beraber heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Trabzon'dan Türkiye'nin yeni yüzyılına coşkulu bir ses verdik. Çok güzel bir katılım oldu."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarı maratonda ikinciliği elde eden milli atlet Üzeyir Söylemez ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla koşuya katıldığını ifade etti.

"Bugünü gördüğümüz için hepimiz şanslıyız. Çünkü atalarımızdan ve dedelerimizden bize kalan miras. Maalesef bu sene biraz buruğuz. Savaşın dili, dini, ırkı yok ve çocuklar ölüyor. Çocuklar ölmesin." 

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