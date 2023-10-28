2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı

TOSFED tarafından Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilen "100. Yıl Rallisi"ne katılanlar, Demirciler köyünde bulunan start noktasına geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışın için start noktasına geçen yarış otomobilleri, daha sonra parkura girdi. Şampiyonaya katılan 63 araç ve 126 sporcu, yarışın ilk gününde 5 etabı geçecek.

Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci gününde ise 4 etapta mücadele edecek.

Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan oluşan ralli, 29 Ekim Pazar günü Valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.