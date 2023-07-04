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Spor
AA 04.07.2023 16:44

TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayağı Düzce'de yapılacak

2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, 7-8-9 Temmuz'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayağı Düzce'de yapılacak

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamaya göre yarışlar, "Baja Prusias Düzce" adıyla 7 Temmuz Cuma günü, Düzce Valiliği önündeki sembolik startla başlayacak.

Konuralp bölgesinde yer alan parkurda yarışacak 20 araç ve 40 sporcu, 8-9 Temmuz'da toplam 400 kilometrelik özel parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

180 kişilik DOSOD ekibinin görev yapacağı yarışlarda ilk kez, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Düzce Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde başlatılan çalışmada katılımcılar yarış öncesi mama bağışlayacak.

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