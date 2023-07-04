Hull City Başkanı Ilıcalı: Ümitle ve başarıya aç bir şekilde yeni bir döneme başlıyoruz

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Liam Rosenior, yeni transferlerden Liam Delap katıldı.

Acun Ilıcalı, Hull City'de yeni bir döneme başladıklarını aktardı.

"Hayatta mutlu olduğum çok anım var. Bugün burada yine sizlerle birlikte olmak, sahip olduğum takımı getirip sizlerle buluşturmak ve gelecekle ilgili ümitlerimi de hesaba kattığımda çok mutluyum. Hayalden de ötesi bir durum benim için. Takımı aldıktan sonra ilk kafamdaki düşünce, dünyada öyle bir takım yaratalım ki, dünyanın en önemli liginde oynayabilsin ve bu takım da bizim takımımız olsundu. Çok güzel bir şehir olan Hull City'nin insanlarıyla bir güç birliği içerisindeyiz. Bu hayalimiz, gerçekleşti. Son maçta yaşadığım şeyleri, anlatmam mümkün değil. Türk bayraklarıyla dolu tribünde 20 bine yakın taraftar tribündeydi. Geleceğe ümitle bakan taraftarlarımız, bizi bağrına bastı. Hepsinin inancı, geleceğimizle ilgili pozitifti. Bu inancı onlara sağlamak kolay değildi. İlk günden itibaren beni çok iyi anladılar. Onlar için bir şey yapmak zorunda hissettim kendimi. Bu birliktelik yeni bir sayfa açıyoruz. Benim için İngiltere'deki futbol eğitiminin bittiği ilk gün diyebiliriz. Ümitle ve başarıyla aç bir şekilde yeni bir döneme başlıyoruz. Hocamızla 8 aydır birlikteyiz. Desteklediğimiz ve arkasında durduğumuz bir hoca. Yarın Galatasaray ile bir maçımız var, bu bizim için bir mutluluk. Hocamız, iyi takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Galatasaray ile görüştük ve onlar da kabul ettiler. Bizim için heyecan verici bir maç olacak. Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız."

"İrfan Can'ı transfer etme gibi bir düşüncemiz yok"

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini düşünmediklerini aktardı.

"Ben böyle konularda bir hareket yapacaksam ilk işim Ali Koç ile görüşmek olur. Böyle bir durum söz konusu değil. İrfan'ı çok beğeniyor ve takdir ediyorum. Fenerbahçe onu tutmak isteyecektir. Aksi bir durum olursa da dediğim gibi takdir ettiğim bir oyuncu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Hedefim Hull City ile tarih yazmak"

Ilıcalı, Hull City ile hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Bir hedef üzerine yaşamıyorum. Yenilikler istiyorum. Bu doğrultuda kendimi İngiltere futbolunun içinde buldum. İş hayatımda da her sene başka bir şey yapmışım. Burada yeni bir yolculuğa başladım ve bu yolculukta bir yere varmak istiyorum. Hedefim Hull City ile tarih yazmak. Neden Leicester City gibi olmayalım? Bizim bir eksiğimiz yok."

[Fotoğraf: AA]

"İrlandalı taraftarlar bizi çok iyi karşıladı"

Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda satın aldığı İrlanda'nın Shelbourne takımının taraftarlarının kendilerini çok iyi karşıladığını aktardı.

"İngiliz-İrlanda ilişkilerine faydam olursa ne mutlu bana. Hull City taraftarları, maçı izlemeye geldi. İrlandalılar, olayın şaşkınlığı içindeler. İrlandalı taraftarlar bizi çok iyi karşıladı. Sosyal medyada 14 milyon takipçisi olan bir insan gelince onlar da biraz şaşırdı tabi. İrlanda tarafına farklı bir operasyon olarak bakıyoruz. Hull City için de farklı avantajları olacak."

"Türkiye'den bir kulüp 'Kesin almam' diyemen"

Türkiye'den bir kulüp satın almayı düşünüp düşünmediği yönünde gelen bir soruyu ise Acun Ilıcalı şu şekilde cevapladı:

"Kesin almam, kesin yapmam, diyemem. Ben futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer, dünyanın en büyük liginde başarılı olmak ve ben bu kapının eşiğindeyim. İleride başka bir şey olur ama şu anda gündemimde yok. Amatör bir ruhla taraftar olarak bu ülkede kalmak beni mutlu ediyor. Erzurum'un benim için yeri farklı ama Erzurumlular, takımlarını ne kadar destekliyor ona da bakmak gerekiyor. Göztepe, Kocaelispor, Sakaryaspor'un çok önemli bir taraftar kitlesi var mesela. Biz Hull City'i ilk aldığımızda seyirci ortalaması 8 bindi ve biz bu ortalamayı 20 bine yükselttik. Adım adım gitmek istiyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İrlanda operasyonunun bize büyük faydası olacak. Hull City'nin Premier Lig'i zorlamasına odaklanmış durumdayız. Shelbourne'le de Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz."

"Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak korsan yayının bitmesi gerekiyor"

Ilıcalı, Türkiye'deki futbolun gelişmesi ve kulüplerin daha iyi duruma gelmesi için korsan yayının mutlaka bitmesi gerektiğini aktardı.

"Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak tek bir çözüm var. Korsan yayının bitmesi gerekiyor. Bu ülke çok zor duruma düşecek. Futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceği için büyük kaygı içindeyim. İngiltere'de Premier Lig takımları 200 milyon Pound alıyor. Bizim üç büyüklerimizin gişe, sponsor gelirleri var. Bunlar sayesinde ekonomiyi koruyabiliyorlar. Anadolu'da bunlar olmayınca sıkıntı oluyor. Anadolu, naklen yayın geliriyle yaşıyordu ve bu gelir çok düşmüş durumda. Korsan yayın olduğu için abone az ve gelirler, Dolar bazında 10'da 1'e düştü. Tahmin edemeyeceğiniz sorunlar bekliyorum Anadolu takımlarında. Ben bile bunun için 1 yıldır uğraşıyorum. Türkiye'nin naklen yayın geliri, İngiltere'nin yüzde 1.5'ine denk geliyor. 2 sene sonra çok daha zor günler bizi bekliyor."

"Ozan, şu an Türkiye'ye dönmek istemiyor"

Ilıcalı, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ozan Tufan'ın son durumuyla ilgili de konuştu.

"Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Ozan değerli bir oyuncu. Biz olmasaydık normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ona İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar onun şarkılar söylüyor. Bizimle birlikte Premier Lig'i zorluyor durumda. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor. Tahmin ediyorum ve izlenimim o ki, çok mutlu burada. Bize katkı vereceğini biliyor. Hocamızla da arası çok iyi. Bizimle birlikte kalacaktır."

"Türkiye Ligi'nden yaptığımız transferlerde başarı oranımız yüzde 80'di"

Geçtiğimiz sezon Türkiye Ligi'nde oynayan ya da daha önce Türkiye'de forma giymiş oyuncuları transfer ettiklerini ve başarı oranlarının yüksek olduğunu aktardı.

"Geçen sene Türkiye liginden bildiğimiz çok oyuncu aldık ve başarı oranımız yüzde 80'di. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi 10 liginden birisi. Türk ve yabancı diye ayırt etmeden transferler yaptık. Tetteh'e hocamız bayılıyor. Traore'yi Hatayspor'dan aldık. Hocamız kendisiyle ilgili çok olumlu düşüncelere sahip. Daha önce Galatasaray'da oynamış Seri'yi aldık ve ayrıca Oscar Estupinan'ı kadromuza kattık. Türkiye operasyonunda çok başarılıyız. Hocamız geldiğinde çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyledi. Türkiye'de önemli bir takımımızdan genç bir yetenekle konuştum. Bana, 'İngilizce bilmiyorum' dedi. Ben de 'Öğrenirsin' dedim. Büyük bir yetenek, dünya tatlısı bir karakter ama İngilizce konuşamam diyerek o hamleyi yapamadı."

"Benim görevim, hatayı mümkün olduğunca minimize etmek"

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler:

"Başkanımızın bize olan bir güveni var. Bu işe girdiğimizde ortak bir masada herkes fikrini söyleyebiliyor. Bu durum bizim için çok kıymetli. Son kararı kendisi verirken bizlere çok fazla kıymet veriyor. Sezon içerisinde bir sürü iniş-çıkışlar oluyor. Transfer döneminde fikir ayrılıkları oluyor. Benim görevim, hatayı mümkün olduğunca minimize etmek."

"Amacımız Premier Lig'e çıkmak"

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, İstanbul'da oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

"İstanbul gibi bir şehirde olmak benim için bir mutluluk. Bu ligdeki her takımın hayali var. Bizim yapmamız gereken kendimize odaklanmak. Bu şekilde başarı elde edebiliriz. Galatasaray ve Hatayspor ile hazırlık maçları yapacağız. Amacımız Premier Lig'e çıkabilmek. Ben hayal etmeyi seven bir insanım."

"Ozan, anahtar parçalarımızdan birisi"

Rosenior, takımda yer alan Türk futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'le ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Ben Kasım ayında takıma geldiğimde bazı noktalar vardı. Herhangi bir yerden oyuncu İngiltere'ye geldiğinde zorlanabilir. İngiltere'de daha hızlı bir oyun oynanıyor. Buna çok güzel uyum sağladı. Güvendiğimiz anahtar parça oyuncularımızdan birisi. Doğukan antrenmanda sakatlanmıştı. Daha sonra Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdik. Takıma tekrar katıldığında fiziksel durumunu en iyi seviyeye çıkarmak istiyoruz. Doğukan'ın sakatlığı omzundandı. Bu durumu aşmasını ve takıma dahil olmasını bekliyoruz."

"Kısa vadede Hull City için elimden geleni yapmak istiyorum"

Hull City'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Liam Delap ise şunları söyledi:

"Liam ile uzun süredir tanışıyoruz. Onunla konuştuk. Görüşmenin ardından buraya gelmeye karar verdim. Burada bir aile ortamı var. Burada olduğum için heyecanlıyım. Kısa vadede Hull City için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ekibin bir parçası olarak her şeyi yapmaya hazırım. Uzun vadede Premier Lig'de oynamak isterim."

