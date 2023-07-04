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Spor
AA 04.07.2023 14:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açıldı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları 2023 Yılı Açılış Töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açıldı

Altındağ Örnek Stadı'nda 6 spor branşında gösterilerle başlayan açılış törenine Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, bakanlık yetkilileri, veliler, sporcular ve çocuklar katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in konuşmasının ardından tören, sporcular ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Spor okullarına kayıtların da yapıldığı etkinlikte 1000 sporcunun katılımıyla 21 farklı spor branşı tanıtılırken, 10 branşta da yarışmalar düzenlenecek.

Yaz döneminde spor okulları genç ve çocukların hizmetinde
Yaz döneminde spor okulları genç ve çocukların hizmetinde

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