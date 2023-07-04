Yaz döneminde spor okulları genç ve çocukların hizmetinde

Spor okullarının faaliyetlerine katılmak isteyenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin internet sitelerinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. Temmuzun ilk haftasından başlayıp eylül ayının ilk haftasına dek sürecek yaz spor okullarına tüm illerde geçen yıllarda olduğu gibi yine büyük ilgi bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin organizasyonuyla İl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri'nde gerçekleştirilen yaz spor okullarında, 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler, illere göre değişen 60'ın üzerinde branştan istedikleri faaliyetlere katılabilecek.

Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı yaz spor okullarında, değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vadedenler spor kulüplerine yönlendirilerek profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyor.

Geçen yıl en çok yüzme tercih edildi

GSB'den edinilen bilgiye göre, geçen yıl 62 branşta açılan spor okullarından 1 milyon 476 bin 547 kişiyle en çok yüzme tercih edildi.

Yüzme branşını, 252 bin 104 kişiyle voleybol, 197 bin 495 kişiyle basketbol, 183 bin 784 kişiyle atletizm ve 166 bin 357 kişiyle cimnastik takip etti.

Engelli bireyler sosyalleşme imkanı buldu

GSB Spor Okullarından ayrıca engelli çocuklar da faydalanıyor. Aileler çocuklarının sosyalleşmesi ve hayata daha olumlu bakabilmesi için GSB Spor Okullarına yönlendiriyor.

Dört engelli federasyonundan geçen yıl GSB Spor Okullarını 3 bin 832 kişiyle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı sporculardan tercih etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu, 2650 kişiyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 2491 kişiyle Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve 2436 kişiyle Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu takip etti.

Bakan Bak açılışını yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okullarının Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılışını yapacak.

Bak, ayrıca Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına da iştirak edecek.

Kulüpler de yaz spor okulları düzenliyor

Yaz döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra illerdeki kulüpler de çeşitli branşlarda yaz spor okulları faaliyetleri yürütüyor.

Kulüplerin ücretli olarak gerçekleştirdikleri tam veya yarım gün etkinlikli çeşitli dönemler halinde sunulan spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, cimnastik, masa tenisi, badminton gibi branşlar ağırlıklı olarak yer alıyor.

Kulüp organizasyonlarında gençler, sadece tek branşta spor okullarını da tercih edebiliyor.