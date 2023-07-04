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Spor
DHA 04.07.2023 15:14

Trabzonspor altyapısından 2 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor, altyapısında yetiştirdiği Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor altyapısından 2 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı
[Fotograf: DHA]

Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica’nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Gençler Bjalica'nın takibinde

Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica’nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, 4 Temmuz Salı günü başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak. 

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