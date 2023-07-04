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Spor
İHA 04.07.2023 15:56

Kayserispor kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor, Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.

Kayserispor kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışının başlayacağını duyurdu.

5-10 Temmuz arası geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlara öncelik satış yapılacak.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine satışları 10 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:

Güney Alt (Tüm Bloklar): 1.400 TL
Doğu Üst (Tüm Bloklar): 2.000 TL
Doğu Alt (A-B-F-G): 2.500 TL
Doğu Alt (C-E): 3.000 TL
Doğu Alt (D): 3.500 TL
Batı Alt (B-F): 3.500 TL
Batı Alt (C): 4.000 TL
Batı Alt (D): 5.000 TL
Batı Balkon (B-F) 5.000 TL
Batı Balkon (C-E): 6.000 TL
Batı Balkon (D): 8.000 TL

Kayserispor kombine bilet fiyatlarını belirledi

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