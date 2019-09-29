Spor
Toprak Razgatlıoğlu'ndan ilk zafer29 Eylül 2019 Pazar 08:38 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 09:35
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.
Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 11. etabın ilk yarışında piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona kariyerinin ilk zaferini elde etti.
Milli sporcu, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın Büyük Britanyalı sürücüsü Tom Sykes'ın ise 6 saniye 839 sanise önünde adını zirveye yazdırmayı başardı.
Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800'üncü yarışını kazandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası