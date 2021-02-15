Tolunay Kafkas,Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Grubumuz oldukça zorlu ama bizim ne yaptığımız önemli. Bu, ikinci ara kampımız. Tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Takvim olmamasına karşın Ümit Milli Takım'ın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik idmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde 2 hazırlık maçımız olacak. Sırbistan'la Alanya'da oynayacağız, daha sonra Katar'a gideceğiz. Haziran ayında da grup eleme maçlarının ilk ayağında Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz."

"İstediğimiz oyunu da sahaya yansıtırsak grupta iyi bir şansımız olur"

Kafkas, gruptan çıkmak için takım halinde iyi çalışmaları gerektiğini kaydetti.

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gruplar 6 takım ama bizim grubumuz 5 takım. Buna çok fazla bakmıyoruz. Ben şansa çok inanan biri değilim, çalışmaya inanırım. Eğer doğru çalışırsak, takım halinde iyi senkronize olursak, istediğimiz oyunu da sahaya yansıtırsak grupta iyi bir şansımız olur."

[Fotoğraf: İHA]

"Avrupa Şampiyonası'na katılmaya takımımızın ihtiyacı var"

"Böyle bir Avrupa Şampiyonası'na katılmaya takımımızın ihtiyacı var. Grupta lokomotif takım Danimarka. Birkaç maçını seyretme fırsatı buldum, iyi bir takımları var. İyi hazırlanacağız. Ofansif çalışmalarımız var. Başarılı olacağımıza inanıyorum, buna da ihtiyacımız var. Bunca yıllık tarihe baktığımız zaman en son 1982 doğumlu oyuncuların katıldığını görüyoruz. Bu grup da buna aday. Buradaki oyuncular A Milli Takım'a adaydır."

Deneyimli çalıştırıcı, en büyük handikaplarının kadrodaki oyuncuların kendi takımlarında fazla şans bulamaması olduğunu söyledi.

"Öncesine bakıldığında bu grubun daha zor olduğunu görüyoruz. Danimarka ve Belçika belli sistemleri olan, taktik anlayışları olan majör takımlar. Bir önceki grupta İngiltere ve Avusturya vardı ama maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Burada bizim en büyük sıkıntımız, bu yaş grubundaki oyuncuların maalesef kendi takımlarında fazla süre bulamamaları. Geçmiş arkadaşlara da bir şey söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İçinde bulunduğumuz başka sorunlar da var ama bu sorunları başka bir platformda konuşmamız gerekiyor."

[Fotoğraf: İHA]

"Keşke Ömer, Fenerbahçe'de, keşke Ali Akman, Bursaspor'da kalıp oynasa"

Kafkas, kulüpleriyle sorun yaşayan Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz'ın durumu ile ilgili de konuştu.

"Bu durumlar psikolojik anlamda oyuncuyu çok etkiliyor. Ama biz bu ilişkinin dışındayız, müdahil olmamız çok doğru değil. Yaşanan sorunları tam olarak bilmiyorum. Gönül isterdi ki bu işler böyle olmasın. Keşke Ömer, Fenerbahçe'de kalıp oynasa, keşke Ali Akman, Bursaspor'da kalıp oynasa, kulüpleriyle bu şekilde ayrılmasalar. Ben bunu sadece temenni ederim, isteyebilirim ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunlar oyuncularla kulüplerinin arasındaki konular."

"Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki genç oyunculara cazip geliyor"

Kafkas, genç oyuncuların öncelikle yurt dışına transfer olmayı hedeflemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu oyuncular maalesef ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine ve süre alacaklarına inanmıyor. Çünkü çok fazla yabancı var. Bu oyuncuların yurt dışı tercihlerinin büyük nedeni bu olabilir. Yurt dışında daha çok oynayıp daha iyi oynayacaklarını düşünüyorlar. Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki gibi örnekler, genç oyunculara daha cazip geliyor."

[Fotoğraf: İHA]

"Şenol hocamız bu işin lokomotifi"

Kafkas, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

"Şenol hocayla kendi işimle ilgili her türlü istişaremiz oluyor. Hocamız bu işin lokomotifi. Kendi antrenmanlarımızı paylaşıyoruz. Bizim birinci görevimiz, yukarıya elimizden geldiğince çok fazla oyuncu vermek, milli takım havuzunu genişletmek. Sağ olsun hocanın da bize olan desteği çok fazla. İyi bir uyum içinde götürüyoruz. Zaten benim hocalığımı yapmış, çok sevdiğim ve saygı duyduğum biri. Ben zaten saygı duymadığım, sevmediğim birisi için bir şey söylemem. Hoca sağ olsun bizim abimiz aynı zamanda."

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadele edecek.

Erkan Eyibil: 'Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Erkan Eyibil, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

19 yaşındaki futbolcu, grupta yer alan rakipler arasında en iyi takımın Belçika olduğunu söyledi.

"Denk bir gruptayız. Şansımız var. Geçmemiz gereken bir grup. Danimarka ve Belçika var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Her maç dikkatli olmalıyız. Belçika, Danimarka'dan daha iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika."

Gelecek yıl Eintracht Frankfurt'ta forma giyecek Bursasporlu Ali Akman'ın transferini değerlendiren Erkan, "Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman'ı burada gördüm, iyi oyuncu. İnşallah en iyisi ve hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

"İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım''

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ta kiralık oynayan Almanya doğumlu futbolcu, milli takım tercihi için, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye'yi istiyordum. Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım." dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Erkan Eyibil, Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını da değerlendirdi.

"Yeni bir jenerasyonumuz var. Herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var."

Barış Alper Yılmaz: Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da forma giymenin hedefleri arasından olduğunu belirtti.

"Her insanın hedefi olduğu gibi en iyi takımlarda oynamak da bir hedef. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın, bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir."

[Fotoğraf: DHA]

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper, "Genç futbolcu kardeşlerimin Avrupa'da çok iyi işler çıkaracağını biliyorum. Çok iyi genç arkadaşlarım var, onlara başarılar diliyorum. Hayallerim ve hedeflerim var. Kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Ben hedeflerime tek tek bakıyorum. Şu an kulübümde bir şeyler başaracağıma inanıyorum. Sonrası nasip." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

20 yaşındaki futbolcu, kamptaki oyuncuların birbirine alıştığını aktardı.

"Yeni geldik ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Denk bir gruba düştük iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak en iyi yere gitmeyi planlıyoruz."

Enis Destan: İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağım

Altınordu'nun ümit milli futbolcusu Enis Destan, hedefinin Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Enis, Altınordu'da forma giydikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de yeniden bir araya gelen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşlarını ve kendisini etkilediğini belirtti.

Enis Destan, Avrupa hedefine daha güçlü bir şekilde odaklandıklarını vurguladı.

"Cengiz abi, Çağlar abi çıktı. Biz de 'neden olmasın' diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağım. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz."

Enis, Altınordu'daki performansıyla ilgili de konuştu.

"Sadece benim değil takımın da yükselen bir grafiği var. Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım."

[Fotoğraf: İHA]

Enis Destan, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın iyi bir gruba düştüğünü aktardı.

"Grupta favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor, her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz."

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan idmanda ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinden sonra üç gruba ayrılarak geniş alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak, antrenmanda yer almadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Şubat Perşembe gününe kadar kampa devam edecek.