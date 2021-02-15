Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şenol Güneş'ten şehitler için başsağlığı mesajı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
Şenol Güneş'in mesajı Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayınlandı.
"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, el ele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla."
Etiketler: Şenol Güneş Şehit Terör Saldırısı PKK/YPG
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