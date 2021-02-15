Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma rekor fiyata satıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 euroya satıldı.
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.
Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin euroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.
Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe
Son Haberler
- 15:45
- 15:44
- 15:28
- 15:19
- 15:06
Sıradaki Haber
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline özel top
Yükleniyor lütfen bekleyiniz