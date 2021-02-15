Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.

Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin euroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.