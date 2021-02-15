Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline özel top
Final maçı İstanbul'da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde "The Finale Istanbul 21" adı verilen top kullanılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı top, 16 Şubat Salı günü başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacak.
Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale Istanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.
İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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