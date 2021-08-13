Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'ya gelen Tunus takımında COVID-19 saptandı
[Fotoğraf: AA]
Paralimpik 2020 için Japonya'ya gelen Tunus Ulusal Paralimpik Takımı üyesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Uluslararası turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Tunus Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.
Havalimanında PCR testi uygulanan 32 kişilik Tunus Paralimpik Takımı'nın bir yetkilisinde COVID-19 tespit edildi.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, takım yetkilisi karantina periyoduna alındı.
Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere başkent Tokyo'nun Edogawa bölgesine gönderilecek.
Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Japonya Koronavirüs Tunus
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