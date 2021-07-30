Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da vaka sayısı artıyor
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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