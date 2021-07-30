Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Yasmani Copello yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.
Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.
Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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