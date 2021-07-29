Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursaspor'da Serdar Özkan krizi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba sarf eden Bursaspor yönetimi, eski oyuncusu Serdar Özkan'la da anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer tahtasında sona gelindi.
Yasağı kaldırabilmek için 44 dosyanın yüzde 90’ını açan yeşil-beyazlı yönetim, büyük sorunlar yaşadığı eski oyuncusu Serdar Özkan’la da anlaşmaya vardı.
Bursaspor Kulübü Başkan Danışmanı Beytullah Süat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Daha önce ciddi sıkıntılar yaşadığımız Serdar Özkan, tahta için gerekli kolaylığı sağlamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Bursaspor Kulübü’nün birkaç gün içinde transfer tahtasını açması bekleniyor.
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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