Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rus hakem Kirill Levnikov yönetti.

65. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Uğur sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Kayode kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

GOL! Kayode attı Sivasspor aradığı golü buldu! pic.twitter.com/GdThZ7snN0 — TRT Spor (@trtspor) July 29, 2021

Moldova'daki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmadan bir üst tura çıktı.

Üçüncü turda rakip Dinamo Batum

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Bate Borisov'u eleyen Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum oldu.

5 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Gürcistan temsilcisi ile karşılaşacak Sivasspor, rövanş mücadelesini ise 12 Ağustos Perşembe günü Sivas'da oynayacak.

16 ay sonra taraftar tribünde

koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

[Fotoğraf: İHA]

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıktı

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.

35. dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti.

61. dakikada Sandru'nun uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 65. dakikada Sivasspor, golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.

81. dakikada Ambros'un ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Henrique (Dk. 84 James), Felix (Dk. 62 Koray Altınay), Sefa Yılmaz (Dk. 62 Yatabare), Kayode (Dk. 89 Ziya Erdal)

Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc (Dk. 84 Douanla), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc, Cotogoi (Dk. 71 Gulceac), Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 82 Vlas)

Gol: Dk. 65 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk.10 Sandu, Dk. 77 Bogaciuc, Dk. 82 Sergiu Platica (Petrocub), Dk. 77 Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor)