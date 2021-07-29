Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici 16. madde eklendi.
Maddeye göre 2021-2022 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresinin 1 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi.
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