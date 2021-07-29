TFF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici 16. madde eklendi.

Maddeye göre 2021-2022 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresinin 1 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi.