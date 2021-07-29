TFF'den 'Orman Projesi' kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi"ni başlattı.
Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek.
"TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. pic.twitter.com/Rgv4VlR48V— TFF (@TFF_Org) July 29, 2021