Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 297'ye çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 297'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 1 turnuva yetkilisi ile 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 297'ye yükseldi.
24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.
Etiketler: Koronavirüs
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